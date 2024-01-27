В каждой третьей канистре масло поддельное – правда или миф?

Читатель «За рулем» хочет узнать:– Правда ли, что доля поддельного масла на нашем рынке составляет чуть ли не треть?Ответ экспертаМихаил Колодочкин, обозреватель:– Такие оценки всегда носят ориентировочный характер – аналитические агентства используют разные источники информации.
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