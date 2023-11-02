В Ейске начали выдавать ключи от квартир в разрушенном при крушении самолета доме

Как сообщили в администрации края, ключи планируется выдавать поэтапно. Сначала собственники вместе со специалистами БТИ и жилищно-коммунальных служб осмотрят отремонтированные квартиры, при отсутствии замечаний –получают ключи для начала отделочных работ.
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