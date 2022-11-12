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Нэтан Чен об Олимпиаде-2026: «Учеба продлится еще два года, и потом все двери будут открыты, куда бы я ни пошел»

Американский фигурист Нэтан Чен не исключает возможность участия в Олимпийских играх 2026 года.  Чен выиграл золото на Олимпиаде-2022 в Пекине, после чего взял паузу в карьере о сосредоточился на учебе в Йельском университете.

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