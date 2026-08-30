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ИА Регнум

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Песков: Путин может пообщаться с Гутерришем «на ногах» в ходе саммита ШОС

В рамках ШОС отдельная встреча президента РФ Владимира Путина с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем не запланирована, однако российский лидер может пообщаться с ним «на ногах».

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