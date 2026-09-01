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Несекретные материалы

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«Что-то получится»: Трамп объяснил приглашение РФ на саммит министров финансов G20

«Что-то получится»: Трамп объяснил приглашение РФ на саммит министров финансов G20

США рассчитывают на позитивный итог визита в Штаты на саммит министров финансов G20 российской делегации во главе с Антоном Силуановым.

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