«Что-то получится»: Трамп объяснил приглашение РФ на саммит министров финансов G20

США рассчитывают на позитивный итог визита в Штаты на саммит министров финансов G20 российской делегации во главе с Антоном Силуановым.
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Доня звиздит ...как дышит....КТО ТЕБЕ ГОВНЮКУ НЫНЕ ВЕРИТ...ТОТ ПРОСТО ИДИОТ.