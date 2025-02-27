Бомбы с УМПК перестали попадать? "Докладывать придётся о том, что из 16 целей убили всего одну" – Fighterbomber

Похоже, что бомбы с унифицированным модулем планирования и коррекции (УМПК), ставшие легендой СВО за короткое время, за такое же короткое время стали уязвимы для РЭБ противника.
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