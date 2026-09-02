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Царьград

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Onlinetours: Стоимость заграничных туров осенью возросла на 28%

Onlinetours: Стоимость заграничных туров осенью возросла на 28%

В этом году средняя стоимость заграничных туров выросла на 28% и достигла 245 тыс. рублей. Гендиректор Space Travel отметил важность раннего бронирования.

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