Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 670 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Георгий Михалев
    Обычное дело, все продали и пропили.Предательство или...
  • Юрий Тумаков
    Автомобиль "Победа" также передавалась Польше. Ну и что такого. Кто-то от этого пострадал. Страшнее то, что партийная...Предательство или...
  • Владимир Нелюбин
    Амеры обфурились от такой новости....и это хорошо.."Слова были отнюд...

Danas: президент Сербии Вучич не поздравил Путина с днём рождения

Danas: президент Сербии Вучич не поздравил Путина с днём рождения

Путин не получил телеграмму из Белграда впервые за 8 лет.Президент России Владимир Путин впервые за много лет не получил поздравлений от президента Сербии Александра Вучича в свой день рождения.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
YYYYYYY XXXXXXX
Птицу видно по полету...
Ответить
16 час.

Картина дня

наверх