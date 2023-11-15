Собянин: С начала года в Москве построили более 90 социальных объектов

Собянин рассказал, какие социальные объекты построили в столице в 2023 году В своем официальном Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что более 90 социальных объектов ввели в эксплуатацию в столице с начала 2023 года.
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