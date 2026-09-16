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Регионы России

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Юлия Мендель не была допущена в здание Европарламента для выступления

Юлия Мендель не была допущена в здание Европарламента для выступления

Бывший пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель сообщила, что ей отказали во входе в здание Европарламента, где она должна была выступить с речью о необходимости установления мира в Украине.

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