Юлия Мендель не была допущена в здание Европарламента для выступления

Бывший пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель сообщила, что ей отказали во входе в здание Европарламента, где она должна была выступить с речью о необходимости установления мира в Украине.
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