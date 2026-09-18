iPhone 18 Pro Max представлен в России с рекордным числом ограничений

Новый iPhone 18 Pro Max 18 сентября официально поступил в продажу более чем в 65 странах и регионах. В тот же день первые устройства должны получить российские покупатели, оформившие предварительные заказы у отечественных ритейлеров.
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