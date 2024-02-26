The Guardian: Украинцы разочаровались в Зеленском

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Комментарии
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holms sherlok
что слабо новый майдан начать? скакать, кричать, ганьба, зеляку на гиляку... привыкли, что кто-то сделает за вас да и еще денежку даст за массовку, печенюшки кончились, самим печь надо, но вы их уже столько напекли.......лет 500 потомки будут грызть и давиться....
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