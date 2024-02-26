Британское агентство The Guardian предрекло Владимиру Зеленскому трудный год. Об этом пишет URA.RU. В публикации сказано, что Зеленский больше не является «неприкасаемым» на Украине.
The Guardian: Украинцы разочаровались в Зеленском
Комментарии
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holms sherlok
что слабо новый майдан начать? скакать, кричать, ганьба, зеляку на гиляку... привыкли, что кто-то сделает за вас да и еще денежку даст за массовку, печенюшки кончились, самим печь надо, но вы их уже столько напекли.......лет 500 потомки будут грызть и давиться....
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