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Глава Пентагона Ллойд Остин ушёл от вопроса о поставке истребителей Украине

Глава Пентагона Ллойд Остин ушёл от вопроса о поставке истребителей Украине

На вопрос журналиста о готовности США поставить Киеву истребители F-16, глава Пентагона ответил, что они делают многое для поддержки Украины на поле боя, однако темы истребителей не коснулся.

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