Новосибирских полицейских будут судить за убийство жителя Усть-Таркского района

Бывших правоохранителей обвиняют также в превышении полномочий и в хищении оружия.В Новосибирской области завершено расследование уголовного дела в отношении двоих бывших сотрудников отдела полиции "Усть-Таркский", обвиняемых в убийстве местного жителя.