В Москве состоится премьера комического балета «Коппелия»

Театр балета классической хореографии под руководством Элика Меликова 29 мая и 1 июня в 19:00 представит на сцене Москонцерт Холла премьеру комического балета «Коппелия» на музыку французского композитора Лео Делиба в постановке Артюра Сен-Леона.