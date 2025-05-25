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В Москве состоится премьера комического балета «Коппелия»

В Москве состоится премьера комического балета «Коппелия»

Театр балета классической хореографии под руководством Элика Меликова 29 мая и 1 июня в 19:00 представит на сцене Москонцерт Холла премьеру комического балета «Коппелия» на музыку французского композитора Лео Делиба в постановке Артюра Сен-Леона.

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