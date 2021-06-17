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Россия победила Финляндию, «Реал» расстается с Рамосом, Италия в плей-офф Евро, Ла Лига на Okko, календарь АПЛ и другие новости утра!

Россия победила Финляндию, «Реал» расстается с Рамосом, Италия в плей-офф Евро, Ла Лига на Okko, календарь АПЛ и другие новости утра!

Доброе утро! Каким же оно ещё может быть после того, как сборная России впервые за 9 лет выиграла матч на Евро!  1.

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Лена Мисько
17 июня 1969 года родился Илья Цымбаларь... Настоящий спартаковец! Вечная и светлая память! Спи спокойно, легенда...
Сергей Микульский
Присоединяюсь! Отличный игрок был! Мастер!
Лена Мисько
🤔 Отдельные ВАР-судьи для офсайдов – новинка Евро-2020. Благодаря им гол финнов отменили так быстро В клубных турнирах такого пока нет: https://www.sports.ru/tribuna/blogs/mama4h/2933850.html?utm_source=telegram&utm_medium=spa&utm_campaign=2021-06-17
Лена Мисько
⚽️ Кажется, Евро с таким новшеством смотрится более динамично. Возможно, в следующем сезоне помощники по офсайдам появятся и в клубных турнирах
Лена Мисько
Евгения Кузнецова могут обменять в "Баффало" По слухам из-за океана, нападающий "Вашингтона" Евгений Кузнецов может быть обменян в "Баффало". В обратном направлении последует лидер "клинков" Джек Айкел. Также "столичные" отдадут центрального нападающего Коннора МакМайкла (25-й номер драфта-2019) и два драфт-пика: 2-й раунд 2021 года и 3-й раунд 2022-го.
Лена Мисько
РПЛ разобьют на 4 группы, Кубок сдвинут на зиму. РФС вместе с голландцами готовит грандиозные реформы В Европе есть страны, где вводился Fan ID, и от него потом пришлось отказываться, потому что посещаемость упала https://fanat1k.ru/news-272852-rpl-razobyut-na-4-gruppi-kubok-sdvinut-na-zimu.php
Лена Мисько
[СПАРТАК🔴⚪️КБ ТЕЛЕГА] По поводу иска Шамиля Газизова к «Спартаку» на 300+ миллионов рублей. Уфимский районный суд действительно удовлетворил иск Шамиля Камиловича Газизова, но здесь надо понимать, что есть много юридических нюансов, о которых сейчас КБ Телега (https://t.me/spartakoz) расскажет наиподробнейшим образом. Как вы понимаете, решение районного суда города Уфы может быть опротестовано в нескольких инстанциях: от Верховного суда Башкирии в апелляционном порядке до Самарского – в кассации. Если не выйдет и здесь, то можно и Верховный суд РФ пойти, но пока адвокату «Спартака» Татьяне Завьяловой ломать над такими категориями голову не нужно. Краткую Апелляцию она уже подала (в ВС Башкирии), а ещё подала жалобу на действию судьи Уфимского районного суда. В чем суть жалобы? Для того, чтобы разобраться, нужно начать сначала. Как вы знаете, весь сыр-бор начался из-за допсоглашения, подписанного между Федуном в лице председателя совета директоров «Спартака» и Шамилем Газизовым. Суть соглашения в том, что при расторжении контракта Шамилю полагается 100% денег, положенных по контракту до его окончания: контракт 5-летний, зарплата в месяц 6 миллионов 667 тысяч рублей. Умножайте на оставшиеся месяцы и получайте сумму, которую теперь от «Спартака» требует Шамиль, но! Уставом «Спартака» предусмотрено, что решения о подписании таких соглашений не могут быть делегированы председателю СД (Федуну) и проводятся только коллегиально, то есть через собрание СД (главного руководящего органа), голосование и закрепление результатов в протоколе. Но этого не проводилось. Из-за этого на арену вышел один из акционеров, АО «Капитальные активы» (22% акций клуба), который 11 марта подал иск о незаконности действий Федуна, как единственного исполнителя по заключению такого соглашения. Газизов же иск к «Спартаку» подал гораздо позже. И вот тут главный нюанс. Суд Уфы не мог принимать никаких решений, если знал, что на территории РФ идет параллельный процесс, который может влиять на обстоятельства рассматриваемого дела. Ведь если Федун не имел права заключать никаких допсоглашений, то выплат по нему Газизову от «Спартака» не положено. Адвокат «Спартака» в Уфе заявляла ходатайства о приостановке рассмотрения дела для того, чтобы привлечь к участию Федуна, говорила про иск Капитальных активов, но никто ничего не услышал. Более того, защитник Газизова разразился в сторону Завьяловой репликой, назвав ее психически не здоровой. Как я понимаю, из-за ходатайств, которые выдвинула Завьялова, хотя они абсолютно законны и логичны. Впрочем, ладно. Самая интересная ситуация вот в чем. Перед уходом из «Спартака» Шамиль Газизов собственноручно (под своей электронной подписью) списал 89 миллионов рублей на свой счет. Чтобы вы понимали делать так Газизов не мог, поскольку деньги (даже по незаконному контракту) положены ему только после ухода из «Спартака». То есть полномочий на списание денег у Газизова не было, а это очень похоже на возможность перехода разбирательства в иную плоскость, совсем не гражданского права. Насколько мне известно, АО «Капитальные активы» об этих деньгах в иске не умолчал. Итого, что мы имеем? Газизов прямо сейчас выиграл суд первой инстанции, но при этом: • Федун не имел права единолично подписывать такое допсоглашение, следовательно «Спартак» ничего платить не должен. • Газизов не имел права списывать на свой счёт никакие деньги. Но списал 89 миллионов. • Уфимский суд не мог рассматривать дело по иску Газизова, не привлекая третьих лиц. «Спартак» подал жалобу на судью. • Дело только началось. От «Спартака» Шамиль вряд ли получит деньги. В любом случае такие тяжбы длятся годами. И если Федун и Газизов не помирятся, то в плюсе от этого будут только юристы, которые занимаются этим делом. Ну и самое главное: Шамиль Газизов ещё очень далёк от получения денег, решение – ещё не взыскание. У «Спартака» в этом деле сильная правовая позиция. @spartakoz
Лена Мисько
если перевел себе 90 млн со счета Спартака - дебил.... Но это пока "в телеге написали". Мало ли кто чего написал в телеге
Лена Мисько
судья купленый наверняка, опять же, если верить "написанному в телеграмах". Была информация, что тот же судья до этого 5 или 6 дел подряд рассмотрел в пользу "Уфы". Газизовский почерк.... Как он уверенно разбирался с ковидными, скрывая их... Видимо, у него не только РПН прикормлен, но и судья, ничего удивительного
Лена Мисько
Alex, [17.06.21 10:21] [В ответ на Franck Cawperwood] Автор, спасибо за инфу! Абсолютно нормально написал для человека без юридического образования и практики в юриспруденции! На тебя немного "накинулись" ребята юристы)) Поправляя по поводу обжалования решения суда первой инстанции в Башкирии, по поводу взыскания денег и пленума №57,который позволяет рассматривать дело по иску Шамиля в Уфе дальше, без приостановления в связи с рассмотрением иска Капитальные активы в московском арбитраже. и они правы) Есть также такая штука, как поворот исполнения решения суда. То есть, переводя на нашу ситуацию, если Шамиль Камилыч снимет реально с клуба деньги (это более, чем реально, так как клуб у нас большой и зп ежемесячно 5 лямов € на всех игроков и сотрудников выплачивают. То есть деньги в достаточном количестве на счетах имеются), то в случае выигрыша дела Капитальными активами дела в московском арбитраже (и дальнейшего вступления в силу этого решения) - наш клуб имеет право придти в суд первой инстанции в Башкирии, который только что вынес решение в пользу Шамиля, и повернуть всё вспять))) Ну и само дело в московском арбитраже по иску Капитальных активов - пока не ясное. Там его всё время откладывают по разным причинам. Ближайшее рассмотрение на 29 июня назначено.
Лена Мисько
Жду комментарий от Заремы в духе: "Леонид Арнольдович, как же Вам не стыдно?" А если серьёзно, все эти судебные тяжбы в очередной раз показывают, какой бардак творится в руководстве клуба...
сергей озеров
я думаю,что Федун умышленно нарушил устав,такая уловка-подстраховка, и молодец.Если Газиз действительно списал 90 лямов,а такое возможно,то это точно подстава,посадить на крючок,не могли финорганы Спартака не видеть этого нарушения. А тогда,перчаточнику светит статья 160 УК РФ часть 3 штраф до 500 т. р.,исправительные работы или турма от 1-го до 3-х. Что выберет Газизов?)))
Алевтина Трофимова
Не дебил, а шарлатан Шамиль не только мошенник,но ещё и вор, оказывается
Алевтина Трофимова
Похоже, у башкира есть все шансы присесть за мошенничество, если Спартак подаст соответствующие заявление.
Алевтина Трофимова
Если должностное лицо фиктивно подписало соглашение (намеренно ли/ в силу некомпетентности) то в первую очередь ответственность должно нести это самое лицо с очками?
сергей озеров
Да никакой ответственности Федун не понесет,документ недействительный и все.Газизов,видимо,тоже об этом знал раз говорил о каких-то личных договорённостях. Со стороны смотришь и удивляешься,как люди десятками миллионов перекидываются,пусть даже на бумаге,но в уме-то гешефт просчитывают реальный.
Лена Мисько
Ну по поводу третьего лица, что не дали привлечь, так это на усмотрение суда. Идет трудовой спор между работником и работодателем, причём тут Федун? Иск Газизов подал к ФК Спартак, а не к Федуну. Не имеет значения, кто подписывал тот документ, если конечно сторона работодателя не ставила вопрос по поводу фальсификации подписи, тогда Федуна привлекли бы в качестве 3-го лица. То что не приостановли дело, то это жуткий косяк судьи.
Лена Мисько
«Фиорентина» объявила о том, что Дженнаро Гаттузо не будет главным тренером команды. 43-летний специалист должен был начать работать в клубе, за который играет Александр Кокорин, 1 июля. Но что-то пошло не так.
Лена Мисько
Василий Уткин, [17.06.21 11:28] Гаттузо уволили из Фиорентины через три недели. Вот видите!! ЦСКА-то с Оличем в тренде! Вот так теперь делают. Гаттузо-то выгнали, а Кокорина оставили... Кстати.)
сергей озеров
Кто же теперь опекает Кокору? Коза с Нострой? )
Лена Мисько
Футболисту сборной Дании Кристиану Эриксену установят кардиовертер-дефибриллятор. Это прибор, который устранят угрожающие жизни аритмии и предотвращает остановку сердца. Как сообщает датский футбольный союз, Эриксен уже согласился на операцию.
Лена Мисько
Александр Ташаев может подписать контракт с «Ротором». Игрок уже прибыл в расположение команды.
Лена Мисько
«Краснодар» определился с соперниками по сборам
Лена Мисько
Gretzky-Opex, [17.06.21 11:37] Какие-то споры пошли про Дзюбу. Оставлять, менять?... Роль его понятна. И тактическая, и психологическая. Но Артём не бегает! Он вообще не двигается. Ему 33, он высокий и тяжёлый, но это не объяснение. Он просто в плохой форме. Тут все размахивают цифрами выигранных единоборств. Ну, конечно! Иначе и быть не может! Потому что заброс на Дзюбу - единственный тактический ход сборной, в котором она уверена. Если с утра до вечера навешивать и навешивать на форварда, он неизбежно будет много бороться и при должном навыке много выигрывать. Но от этой статистики нужен ещё какой-то толк. Ведь цель игры в том, чтобы забить мяч, а не в том, чтобы выиграть верх. Завязанная на неподвижном человеке, команда была статична. А голевой пас? Ребята, пас - это хорошо, но 99% гола финнам - личное умение Миранчука попадать с левой в углы. Соболев за 10 минут на поле пробежал больше Артёма за предыдущие 80. Не уверен, что весь матч, но Соболев должен играть больше, чем концовка матчей!
Сергей Микульский
Если Черчесов жить без Дзюбы не может, пусть его ставит под нападающим, а на острие атаки Соболева. Только тогда от Дзюбы будет польза как от распасовщика.
Лена Мисько
может и имеет смысл попробовать
сергей озеров
не имеет смысла,причина проста-зона под нападающим подразумевает много движения с мячом, а также и подбор перед штрафной,а также прессинг при потере мяча,не говоря уж о быстром отходе на свою половину поля. Это будет потерянный номер,потерянная зона и еще больший объем работы игроков средней линии.Наши полузащитники и при одном зюбе все в мыле-отрабатывают за него все 90 минут,а он только руками машет. Вообще удивительные вещи происходят на поле,такого нет ни в одной команде на ЧЕ-игрочишка постоянно машет-кидай на меня. Он,что думает,никто не соображает,как и кому выгоднее отдать передачу или сам такой тупой,что уверовал в свою невероятную пользу игры в сборной? Ну если так,то можно выключать свет,игра с финнами еще раз показала-игры,как таковой, у капитана нет, а что он там в раздевалке болтает,на табло никак не отражается. Очевидно,что без игрочишки у сборной появляется движение и некоторая осмысленность и острота в развитии комбинаций.
Сергей Микульский
Серёга! Ты все верно написал, но сам понимаешь, что физрук не откажется от Дзюбы. Вот я исхожу из реалий нынешней сборной, что Дзюбу на носилках, но все равно вынесут на поле в игре с датчанами.
сергей озеров
было бы забавно посмотреть,как игрочишка руководит,размахивая руками, с носилок.))) С другой стороны,упертость Черчесова перешла все разумные доводы. Не играет зюба,ходит нагло по полю, и все это видят.Англичане пишут-две,команды,вызывающие большое недоумение свое слабой игрой-Финляндия и Россия. Англичане толк знают в футболе. Можно простить технические ошибки футболиста, потерю концентрации под прессингом,но нельзя простить футболисту лень,который не бегает и не желает этого в принципе.
Сергей Микульский
Абсолютно согласен!
Лена Мисько
Аналитика простым языком (Зенит, Спартак, РПЛ и ещё), [16.06.21 23:56] Меня захотят четвертовать, но я не вижу ничего особо выдающегося в этой сборной Италии. В матче со Швейцарией итальянцы просто шикарно использовали ключевую слабость соперника — опорную зону, где ни Ремо Фройлера, ни Гранита Джаку нельзя назвать явно оборонительным опорником. Кстати, в этой игре разница между позициями Жоржиньо и Локателли намного понятнее, они не дублируют друг друга как в матче с Турцией. В итоге два гола Локателли и один — Иммобиле. Каждый из так называемой 14-й зоны или зоны перед штрафной. Открыть счёт удалось благодаря тому, что Локателли сделал рывок посередине, но опорник не пошёл за ним. В результате, ему никто не мешал забивать первый гол. Второй и третий — это удары из 14-й зоны. Накрывать ни Локателли, ни Иммобиле вообще не успевали. Сейчас многие будут хвалить Роберто Манчини, но все же я не вижу разнообразия в игре сборной Италии. Команда здорово действует в контр- и быстрых атаках, но позиционная игра проверялась на протяжении одного тайма с Турцией, который закончился счётом 0:0. Во втором тайме Шенол Гюнеш отказался от работавшего плана в пользу повышенного риска, и как только турки раскрылись, то и получили три мяча. Мне бы хотелось увидеть сборную Италии против более сильных соперников. Только в случае хорошей игры, можно будет говорить о том, что Манчини действительно работает хорошо.
Лена Мисько
Аналитика простым языком (Зенит, Спартак, РПЛ и ещё), [16.06.21 18:05] Я поражаюсь тому, как футболисты доверяют и выполняют план Станислава Черчесова. Это беспрекословное доверие главному тренеру. И соответственно от него к игрокам. Матвея Сафонова пресса давно требовала основным вратарем в сборную России. Черчесов очень аккуратно подводил его. Казалось, что он просто делает это всем назло. Тем не менее, в самый ответственный момент Сафонов оказался готов и отыграл отлично! Тоже самое с Игорем Дивеевым, а он вообще чуть ли не лучшим игроком на поле был. Роман Зобнин действовал выше, а Магомед Оздоев ниже. Когда понадобилось – они поменялись и отыграли блестяще. Да и Алексей Миранчук старался так, словно всегда играет в основном составе. Сегодня он как никогда впахивал в оборону. После гола Черчесов приобнял его и что-то шепнул на ухо. Не удивлюсь, если там какая-то серьезная фраза типа «Вот теперь можешь называть себя золотым активом». Иными словами, качественная победа сборной России. Подробная аналитика уже завтра! https://www.sportsdaily.ru/articles/rossiya-finlyandiya-reportazh-pervaya-pobeda-na-evro-2020
Лена Мисько
КГБ (Как говорит Бобров), [16.06.21 18:22] Маккели не удалил Баринова. Сборной России повезло с судьей? Разбираем работу бригады Данни Маккели, судившей матч 2-го тура чемпионата Европы-2020 Финляндия – Россия (0:1) Александр Бобров Гол Похьянпало На 4-й минуте второй ассистент Ян де Фрис ошибочно не зафиксировал положение «вне игры» у Йоэля Похьянпало, который открыл счет. Пришлось вмешаться видеоассистентам, которые в итоге общими усилиями вынесли правильный вердикт, и гол был не засчитан. К сожалению для арбитра Данни Маккели, его помощники допускают в этом году запоминающиеся ошибки. Весной из-за неверного решения Марио Дикса не был засчитан гол Криштиану Роналду, забитый в конце отборочной встречи ЧМ-2022 Сербия - Португалия (2:2). На 90+3-й минуте мяч после удара звездного португальца пересек линию ворот. Однако Маккели гол не засчитал, не получив сигнал от Дикса. После игры голландский рефери, посмотрев видеозапись, понял, что его ассистент ошибся. В итоге судья принес извинения главному тренеру команды Португалии Фернанду Сантушу. Спустя пару дней после того матча Маккели сказал Диксу, что больше не доверяет ему и собирается включить в бригаду другого ассистента. Вместо него в голландское трио вошел де Фрис. В стартовой игре Евро-2020 Турция – Италия (0:3) первый ассистент Хессел Стегстра зафиксировал «космический» офсайд у Доменико Берарди, получившего пас от Лоренцо Инсинье, выполнившего угловой удар. Фол Баринова на Камара На 11-й минуте допустил ошибку уже сам Маккели, не зафиксировав фол Дмитрия Баринова. Тот в единоборстве с Гленом Камара наступил шипами на ногу соперника. Игрок финской сборной избежал перелома, а наш футболист – желтой карточки. Будь удар сильнее, а действия Баринова агрессивнее, можно было говорить даже об удалении. Фол Баринова на Пукки Удаление должно было случиться на 40-й минуте. Однако Маккели снова допустил ошибку, простив Баринова. Тот попал рукой в лицо Теему Пукки и мог получить вторую желтую карточку. Но судья не применил к нему никаких дисциплинарных санкций. Фолы Похьянпало и Арауюри На 76-й и 90+5-й минутах Маккели простил уже финнов – Похьянпало и Паулюса Арауюри. Странно, что капитан сборной Финляндии избежал желтой карточки – его фол (попадание локтем в лицо Баринову) был очевиден. Назначение Как уже сообщал «СЭ», Маккели получил назначение на игру Финляндия – Россия во многом из-за изменения статуса этой встречи. Он поменялся после победы финнов над датчанами (1:0), в результате чего они стали одними из претендентов на выход из группы. Полицейский из Роттердама на хорошем счету у руководства судейского комитета УЕФА, но в иных обстоятельствах матч в Санкт-Петербурге 16 июня наверняка судил бы другой рефери. Сейчас же потребовался тот, кому доверяют больше других. Хотя игра в городе на Неве показала, что 38-летнему голландцу еще очень далеко, к примеру, до его более опытного коллеги Бьёрна Кайперса. Маккели допустил сравнительно много мелких ошибок при определении или неопределении фолов. Напомню, что при этом голландец неплохо провел стартовую игру турнира Турция – Италия, не назначив три 11-метровых удара – на 17-й, 21-й и 45-й минутах. В последнем случае правая рука турка Зеки Челика была отставлена в сторону, когда в нее попал мяч. Однако на Евро-2020 уже применяются новые правила. И как раз в данном случае Маккели их использовал, решив, что при таком характере движения защитника его рука оказалась в естественном положении. https://www.sport-express.ru/football/euro/reviews/finlyandiya-rossiya-0-1-match-chempionata-evropy-po-futbolu-16-iyunya-2021-goda-razbor-sudeystva-1801217/ Разбираем работу бригады Данни Маккели.
Лена Мисько
Генеральный директор «Химок» признался, что серьезно занимается комплектованием состава и намерен переманить двух футболистов «Спартака». Подмосковные «Химки» хотели бы вернуть в команду полузащитников «Спартака» Резиуана Мирзова и Максима Глушенкова. Об этом РБК сообщил генеральный директор клуба Сергей Анохин.
Ruslan Zakirov
Так как у Черчесова какой-то непонятный конфликт с Червышевым, думаю этой команде очень бы пригодился Мирзов вместо тормоза Головина.
Сергей Микульский
Руслан! Ты перегрелся? Если в этой сборной Головин тормоз, то остальные просто улитки.
Ruslan Zakirov
Конечно Головин тормоз. Особенно порадовал его момент, когда он взял мяч и протащил его поперек поля на ведении, а затем развернулся назад. Это что такое как не замедление игры?
Сергей Микульский
Хорошо, что ты один только так думаешь! Пасовать было некому, вот и назад повернул. Ты видел как сборная статично играла? Мысли на поле было минимум. Каков тренер, такова и игра.
Ruslan Zakirov
Так он сам постоянно так играет. Очень медленное принятие решения. Каждый раз совершает большое количество лишних касаний, сам плохо открывается в движение, постоянно ожидает пас в ноги.
Ruslan Zakirov
По результату вчерашнего матча против сборной Финляндии я бы заметил, что устранение одного из тормозов в составе немного ускорило игру. Думаю, что если так и дальше идти и убирать двух остальных, то у этого коллектива есть возможность и дальше проходить в стадии плей-офф.
Сергей Микульский
Игру ускорил Соболев, а не замена Головина.
Ruslan Zakirov
Я вообще-то говорил про отсутствие на поле Жиркова.
Сергей Микульский
Тогда извиняюсь.
Лена Мисько
[Alexeev ньюс] Роман Бабаев сказал моему коллеге по «СЭ» Виталию Айрапетову, что ЦСКА не ищет тренера для ЦСКА, Алексей Березуцкий будет руководить на постоянной основе. Василий Березуцкий поторопился с уходом в «Краснодар». Мне кажется, он бы стал главным, если бы не ушел. Василий все-таки поактивнее, более медийный. Я вообще был за него, когда пошли разговоры об уходе Гончаренко. Мне кажется, может получиться толк. Но и Алексею удачи, конечно. Просто о нем поменьше знаю. @alexeevkv
Сергей Микульский
Мне не понятны действия на поле Дзюбы как футболиста и просто как человека. Абсолютно понятно, что для него это последний Чемпионат Европы как для игрока сборной. Возможно игра с Данией тоже будет для него последней на чемпионате если мы проиграем. Неужели он не в состоянии хотя бы тайм выложиться по полной? Отдать всего себя во имя престижа страны? Блин! Ходит по полю, руками машет и толкается! Образец современного капитана футбольной сборной России!
Лена Мисько
я уверена, что он еще и на ЧМ будет играть если Черчесов останется тренером
Сергей Микульский
Это понятно. Слава богу до следующего ЧЕ он уже не вытянет.
сергей озеров
Третья ракетка мира, испанец Рафаэль Надаль объявил о том, что пропустит Уимблдон и Олимпийские игры-2020 в Токио. «Привет всем, я принял решение и не буду участвовать в Уимблдонском теннисном турнире и Олимпийских играх в Токио. Это всегда непростой выбор, но я прислушался к организму, обсудил все с командой и понял, что все сделал правильно. Моя цель – растянуть карьеру как можно дольше и делать то, что делает меня счастливым. То есть выступать на высочайшем уровне и сражаться за профессиональные и личные достижения на максимальном уровне конкуренции», – написал 35-летний Надаль в твиттере.
сергей озеров
Зрители возвращаются на самый громкий турнир «Большого шлема» – болельщиков пустят на US Open-2021. Трибуны американского мэйджора будут заполнены на сто процентов все две недели. AP со ссылкой на USTA сообщает, что билеты на корты поступят в продажу в июле. Такое решение принято, так как 70 процентов взрослого населения штата Нью-Йорк получили хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса. US Open-2020 состоялся при пустых трибунах. На «Ролан Гаррос» в 2020-м и 2021-м, а также Australian Open-2021, зрителей пускали с соблюдением ограничений. Турнир будет проходить с 30 августа по 12 сентября. Действующие чемпионы – Доминик Тим (Австрия) и Наоми Осака (Япония)
сергей озеров
Ё-маё,Керчь утонула по самые...по самый пояс,короче...
Лена Мисько
Руководство УЕФА запретило убирать бутылки спонсоров со стола во время пресс-конференций. Организация уже даже обсудила этот вопрос с представителями всех команд. «Это важно, потому что доходы спонсоров важны для турнира и для европейского футбола», - сообщил директор УЕФА по организации мероприятий Мартин Каллен. Sports.ru (https://www.sports.ru/football/1098194132-uefa-potreboval-ot-igrokov-ne-trogat-butylki-sponsorov-na-press-konfer.html) УЕФА потребовал от игроков не трогать бутылки спонсоров на пресс-конференциях Евро-2020
Лена Мисько
Балахнин: Алексей Березуцкий может стать таким же перспективным тренером, как Семак Бывший тренер «Ростова» Сергей Балахнин высказался о назначении Алексея Березуцкого на пост исполняющего обязанности тренера ЦСКА. «Надеюсь, что Алексей все-таки станет главным тренером. У него есть все предпосылки, чтобы стать хорошим тренером. Я работал с ним, хорошо знаю. У него все есть — и опыт, и работа за границей в качестве ассистента Слуцкого. Да и в ЦСКА он поработал, тоже знает все внутри. Команда близкая, на мой взгляд, это важно, родной клуб. И он сам по себе очень умный парень, который может стать таким же перспективным тренером, как Семак. Получится у него или нет — все будет зависеть от него самого».
сергей озеров
лимонов на 100 прикупят ему игроков и сразу Алеша станет таким же перспективным как Сережа Семак.
Лена Мисько
Как и предполагалось. История очень затянулась. Но Кержаков принял Нижний. Непонятно, что в итоге с бюджетом, кого из игроков сможет Кержаков привести - точнее, сколько игроков сможет привести? Удачи! https://www.instagram.com/p/CQN7F9NJ9E4/?utm_medium=copy_link
сергей озеров
ему приведут.
Алевтина Трофимова
КАК «СПАРТАК» ЗАХАНТИЛ SMMЩИКА «РУБИНА» ' Леонид Слуцкий на первой тренировки «Рубина» объявляет, что первым трансфером на выход стал не Хвича Кварацхелия, а SMM-щик клуба, который перешел в «Спартак». Рассказываем, что произошло. ' В «Рубине» есть Digital-директор Иван Бодылевский, он отвечает за общую стратегию. Основной smm-щик у них был Руслан Камилов, который как раз и переходит в «Спартак». Он участвовал во всех акциях «Рубина», вел твиттер за который все хвалили «Рубин», был интегрирован во всех медийных процессах клуба. Камилов работал в «Рубине» почти семь лет. Камилов также работал на клубном телевидение «Рубина» и в пресс-службе. Руслан достаточно давно в футболе, с ним связывают большие надежды в «Спартаке». Камилова мог забрать «Спартак» еще в апреле месяце, после того, как клуб покинул Иван Корж. Медиа департамент «красно-белых» решил, что будет некрасиво оставлять казанцев без smm-щика, потому что сами понимали, как тяжело найти грамотного человека на данную позицию. Было принято решение дать спокойно доработать Камилову, но а после сезона к вопросу вернуться. Вот вернулись, медиа департамент «Спартака» серьезно усиливается. Камилов пока не приступил к работе в «Спартаке», его ждут на первом сборе клуба в Австрии. Подписывайтесь @daiudarit
Алевтина Трофимова
Интересная история, и теперь понятен тот их твит

Картина дня

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