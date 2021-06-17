Россия победила Финляндию, «Реал» расстается с Рамосом, Италия в плей-офф Евро, Ла Лига на Okko, календарь АПЛ и другие новости утра!

Доброе утро! Каким же оно ещё может быть после того, как сборная России впервые за 9 лет выиграла матч на Евро! 1.
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