Около 200 погибших, армия России нанесла удар Кинжалом по Яворовскому полигону во Львовской области: Карта специальной военной операции на Украине на 29 мая 2024 года Юлия СоколоваВчера ночью усиленные рои «Геранек» вылетели на работу с трех направлений.