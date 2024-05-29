Около 200 погибших, армия России нанесла удар Кинжалом по Яворовскому полигону во Львовской области: Карта специальной военной операции на Украине на 29 мая 2024 года Юлия СоколоваВчера ночью усиленные рои «Геранек» вылетели на работу с трех направлений.
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