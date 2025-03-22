ВТБ: ставки по вкладам могут уйти ниже «ключевой»

После решения ЦБ РФ ставки по вкладам физлиц на рынке могут продолжить движение вниз. Пока пиковые значения держатся на уровне ключевой ставки, и у вкладчиков остается возможность выгодно разместить свои средства.
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