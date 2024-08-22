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Цены на русские автомобили выросли за неделю

Цены на русские автомобили выросли за неделю

Отечественные легковые автомобили подорожали в период с 13 по 19 августа.«Интерфакс» со ссылкой на данные Росстата сообщает, что при этом цены на иномарки почти не изменились за эту неделю.

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