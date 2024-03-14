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Наступила самая опасная неделя. Угроза нарастает с каждым днём

Наступила самая опасная неделя. Угроза нарастает с каждым днём

Уже меньше недели осталось до выборов президента РФ. Глупо надеяться, что наши противники об этом забыли.

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