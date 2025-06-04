В Тамбове приступили к ремонту дороги на Карла Маркса

В Тамбове приступили к большому дорожному ремонту. 2 июня был заключён муниципальный контракт на ремонт участка улицы Карла Маркса от Интернациональной до Пролетарской, Комсомольской площади и Моршанского шоссе.
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