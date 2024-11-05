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В Совете Федерации указали на подрыв позиции Рютте по Украине из-за стран НАТО

Глава комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков заявил, что отказ стран участниц НАТО от приглашения Украины в альянс подрывает позицию генерального секретаря Марка Рютте, который сделал эту тему центральной в своей программе, передает корреспондент The Moscow Post.

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Eduard
Рюгге еврофашист!
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