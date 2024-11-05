В Совете Федерации указали на подрыв позиции Рютте по Украине из-за стран НАТО

Глава комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков заявил, что отказ стран участниц НАТО от приглашения Украины в альянс подрывает позицию генерального секретаря Марка Рютте, который сделал эту тему центральной в своей программе, передает корреспондент The Moscow Post.