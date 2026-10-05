Театр абсурда
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Театр абсурда

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«Русские уже в Киеве!»: После удара по Северному мосту все ждут, когда Зеленскому придется жевать галстук* Саакашвили

«Русские уже в Киеве!»: После удара по Северному мосту все ждут, когда Зеленскому придется жевать галстук* Саакашвили

«Беспилотный советник пианиста» заявляет, что в столице действует русская разведка, которая наводит «Герани» с ювелирной точностью В Сети появились кадры утреннего удара реактивной «Геранью» по Северному мосту в Киеве, причем прямо во время движения гражданских автомобилей.

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