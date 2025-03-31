На сколько в Молдове проиндексируют пенсии и какой будет минимальная

В Молдове с 1 апреля 2025 г. пенсии и социальные пособия будут проиндексированы на 10%. Как сообщили в Министерстве труда и соцзащиты, индексация на 10% распространяется на пенсии по возрасту, пенсии по инвалидности, пособия по инвалидности и другие пособия.