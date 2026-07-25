Минобороны уничтожило группу противника: до 10 человек и бронетехники

Лейтенант Иван Ветчинников ночью с помощью FPV-дронов уничтожил до 10 противников и 2 бронетехники. Минобороны рассказало о подвиге разведчика Пилюкова, который подавил группу ВСУ, не дав ей маневрировать.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии