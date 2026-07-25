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Царьград

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Минобороны уничтожило группу противника: до 10 человек и бронетехники

Минобороны уничтожило группу противника: до 10 человек и бронетехники

Лейтенант Иван Ветчинников ночью с помощью FPV-дронов уничтожил до 10 противников и 2 бронетехники. Минобороны рассказало о подвиге разведчика Пилюкова, который подавил группу ВСУ, не дав ей маневрировать.

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