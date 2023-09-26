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Гильдия сценаристов США приняла решение о прекращении забастовки

Гильдия сценаристов США приняла решение о прекращении забастовки

После нескольких долгих дней переговоров Гильдия сценаристов США (WGA) и представители голливудских студий и стримингов, достигли предварительной договоренности по новому контракту, что может ускорить окончание исторической 146-дневной забастовки.

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