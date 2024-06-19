Зачем поливать помидоры кефиром и как это правильно делать

Кефир — бесспорно полезный продукт для человека. Но знаете ли вы, что он хорош и для помидоров на вашей грядке? Напиток богат пробиотиками и микроэлементами, которые помогут укрепить иммунитет растения, ускорить его рост и получить богатый урожай.