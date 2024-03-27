Сын Стаса Пьехи постепенно стал превращаться из девочки в мальчика

На днях сыну Стаса Пьехи Петру исполнилось 10 лет. Сам Стас уже не раз признавался, что с сыном видится не часто и времени ему уделяет маловато, так что вся ответственность за воспитание и взросление сына лежит на его матери модели Наталье Горчаковой.