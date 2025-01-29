🔴В Омске дотла сгорел автобус №64. Во время возгорания внутри находились пассажиры. ЧП произошло сегодня утром у остановки «Поселок Южный».
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🔴В Омске дотла сгорел автобус №64. Во время возгорания внутри находились пассажиры. ЧП произошло сегодня утром у остановки «Поселок Южный».