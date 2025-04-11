Дмитрий Тресков намерен построить рынок с кафе и детским центром в Лабытнанги

Новый резидент АЗРФ планирует построить рынок с кафе и детским центром в Лабытнанги. Инвестор вкладывает в проект 76,5 миллиона рублей, сообщили в пресс-службе Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ).
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