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Свежие комментарии

  • vitaliy03
    Богу богово. А каким боком здесь Зеленский? Такие решения ОН принимает!? Он хоть знает дорогу в церковь? Зеленскому з...Зеленский перенес...

Лидер диаспор призвал жестко наказать детей мигрантов, избивших сверстников в Нижнем Тагиле

Руководитель «Ассоциации национально-культурных объединений Свердловской области» Фарух Мирзоев раскритиковал подростков Рашада и Камала — предположительно, детей мигрантов, — которые, по предварительным данным, напали на одноклассников в Нижнем Тагиле.

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