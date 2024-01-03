Лидер диаспор призвал жестко наказать детей мигрантов, избивших сверстников в Нижнем Тагиле

Руководитель «Ассоциации национально-культурных объединений Свердловской области» Фарух Мирзоев раскритиковал подростков Рашада и Камала — предположительно, детей мигрантов, — которые, по предварительным данным, напали на одноклассников в Нижнем Тагиле.
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