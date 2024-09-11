Иркутские врачи спасли подростка, который на спор выпил литр самогона

В Иркутске растет число детей с алкогольным отравлением. Как сообщили в пресс-службе Ивано-матренинской детской клинической больницы, за период с января по август этого года в отделение токсикологии обратилось 40 несовершеннолетних пациентов.
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