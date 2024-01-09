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Добрый Мир

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Колеблющиеся штаты недовольны большими тратами на Украину — Daily Telegraph

Колеблющиеся штаты недовольны большими тратами на Украину — Daily Telegraph

Daily Telegraph: колеблющиеся штаты недовольны большими тратами на Украину. Избиратели Аризоны, Флориды, Джорджии, Мичигана, Северной Каролины и Пенсильвании считают, что правительство США потратило слишком много на помощь Украине, приводит The Daily Telegraph результаты нового опроса.

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