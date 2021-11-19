В Кузбассе сотрудники ГИБДД приняли участие в акции по сдаче донорской крови, приуроченной ко Всемирному дню памяти жертв ДТП

Накануне Всемирного дня памяти жертв ДТП, который в этом году отмечается 21 ноября, в Кемерове полицейские сдали донорскую кровь.
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