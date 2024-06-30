⚡️ Минобороны показало кадры тренировок морпехов-черноморцев Морпехи Черноморского флота продолжают совершенствовать навыки на полигоне в тыловом районе зоны спецоперации, сообщает оборонное ведомство.
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⚡️ Минобороны показало кадры тренировок морпехов-черноморцев Морпехи Черноморского флота продолжают совершенствовать навыки на полигоне в тыловом районе зоны спецоперации, сообщает оборонное ведомство.