Призрак Европы

Давно нужно было разобраться, каким именно люди видят обманувший их мираж. Время от времени мне случалось общаться с мигрантами из многих постсоветских государств: уехавшими в последнюю волну, в предпоследнюю, «зацепившимися» и вернувшимися домой, разными.