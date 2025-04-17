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Разумовский вестник

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Собянин: Шесть проектов благоустройства реализуем в ВАО в этом году

Собянин: Шесть проектов благоустройства реализуем в ВАО в этом году

На стадии подготовки находятся шесть проектов, направленных на улучшение городской среды В продолжение позитивных изменений, наблюдавшихся в прошлом году, когда было успешно реализовано восемь инициатив, в 2025 году запланировано проведение работ еще по шести значимым проектам.

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