Собянин: Шесть проектов благоустройства реализуем в ВАО в этом году

На стадии подготовки находятся шесть проектов, направленных на улучшение городской среды В продолжение позитивных изменений, наблюдавшихся в прошлом году, когда было успешно реализовано восемь инициатив, в 2025 году запланировано проведение работ еще по шести значимым проектам.