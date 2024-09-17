Колбасные разборки двух крупных производителей завершились заключением мирового соглашения

ПАО «Группа Черкизово» заключило с ООО «Ратимир» мировое соглашение из-за нарушения исключительного права на производство колбасы сырокопченой FLAMENCO, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на деловой еженедельник «Конкурент».
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