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«Панатинаикос» близок к подписанию контракта со Святославом Михайлюком

Греческий «Панатинаикос» и атакующий защитник Святослав Михайлюк (26 лет, 201 см) близки к подписанию соглашения, сообщает журналист SDNA Шот Ветакис.

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