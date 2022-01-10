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Замглавы МИД Рябков заявил, что Россия хочет проверить способность США принимать решения

Замглавы МИД Рябков заявил, что Россия хочет проверить способность США принимать решения

МОСКВА/ЖЕНЕВА, 10 янв - РИА Новости. Россия, договариваясь по гарантиям безопасности с США, хотела бы проверить способность Вашингтона принимать ответственные решения в сложный момент, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД Сергей Рябков.

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