Замглавы МИД Рябков заявил, что Россия хочет проверить способность США принимать решения

МОСКВА/ЖЕНЕВА, 10 янв - РИА Новости. Россия, договариваясь по гарантиям безопасности с США, хотела бы проверить способность Вашингтона принимать ответственные решения в сложный момент, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД Сергей Рябков.