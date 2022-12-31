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Кагарлицкий об «Ак Барсе»: «Мы явно не на том месте, на котором должны находиться. У нас хорошая команда»

Дмитрий Кагарлицкий убежден, что «Ак Барс» сейчас занимает не свое место в таблице.  После 45 матчей текущего Фонбет Чемпионата КХЛ «Ак Барс» идет на 7-м месте в таблице Восточной конференции.

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