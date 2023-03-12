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Эксперт Иванова-Швец напомнила о ежегодной индексации социальных пенсий с 1 апреля

Эксперт Иванова-Швец напомнила о ежегодной индексации социальных пенсий с 1 апреля

Индексация социальных пенсий проводится в России ежегодно с 1 апреля. В 2023 году выплаты будут увеличены на 3,3%, сообщила в беседе с агентством «Прайм» доцент кафедры Торгово-промышленной палаты «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им.

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