"Зенит" боится "Спартака", — заявил Ари

Некогда атакующий “Краснодара” и сборной России Ари, также известный по выступлениям за московский “Спартак”, в беседе с Sport24 выразил свое несогласие с оскорбительным жестом генерального директора “Зенита” Александра Медведева в сторону красно-белых, который был продемонстрирован в одном из видеороликов на официальном YouTube-канале клуба.