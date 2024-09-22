Опубликовано прощальное фото Даниэля Риккардо из паддока Формулы 1

Опубликовано прощальное фото Даниэля Риккардо из паддока Формулы 1Getty Images / Red Bull Content PoolАвстралийский гонщик Даниэль Риккардо попрощался с паддоком Формулы 1, сообщил известный автоспортивный фотограф Ким Иллман.
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