Юрген Клопп: «Кого-то волновал приход Абрамовича в «Челси» или продажа «Ньюкасла»? Это вина нашего общества. Теперь мы думаем об источниках денег»

Юрген Клопп высказался об источниках финансирования «Челси» и «Ньюкасла». «Не думаю, что этот вопрос [о более строгой политике в отношении тех, кто покупает клубы] стоит задавать мне.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх