Экс-сотрудница опеки, подделавшая документы о семье Наумовых, пойдет под суд

В деле об убийстве в приемной семье 5-летнего Далера Бобиева появился новый фигурант. В Екатеринбурге будут судить бывшего специалиста отдела опеки и попечительства, которая внесла в официальный документ ложные сведения о проверке условий проживания приемного ребенка.
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