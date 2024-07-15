Экс-сотрудница опеки, подделавшая документы о семье Наумовых, пойдет под суд

В деле об убийстве в приемной семье 5-летнего Далера Бобиева появился новый фигурант. В Екатеринбурге будут судить бывшего специалиста отдела опеки и попечительства, которая внесла в официальный документ ложные сведения о проверке условий проживания приемного ребенка.