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Страсти по Мбаппе, Дзагоев покинул ЦСКА, «Уимблдон» лишили рейтинговых очков за отстранение россиян, Каспаров признан иноагентом в России и другие новости утра

Страсти по Мбаппе, Дзагоев покинул ЦСКА, «Уимблдон» лишили рейтинговых очков за отстранение россиян, Каспаров признан иноагентом в России и другие новости утра

Доброе утро! Выходные начинаются с дайджеста главных новостей ☀️ 1. Сага имени Килиана Мбаппе достигла апогея.

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