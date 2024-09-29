Производителя дихлофоса допросят после трагедии в Красноярском крае

Партию продукции «Сибиар» изымут и отправят на экспертизу.фото: t.me/krksledkom--> Следователи проведут допрос производителя дихлофоса «Варан» по уголовному делу о гибели четырёх детей от отравления в Красноярском крае.
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