Русский Колоколъ Почему краснодарский армянин счел неприличным слово "пророссийский": уроки флуда Maksim Konstantinov/Global Look Press Во гневе люди, как и по пьяному делу, способны высказать все то, что лежит глубоко в душе.
Оскорбивший русских армянин в знак раскаяния спел гимн России. Верим?
Комментарии
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НИКОЛА ЧИРКОВ
Русский народ не жалея своей жизни вступил войну с Османской Империей за освобождение армян от оккупации турок. Вот теперь в 21 веке русский народ получает свинскую благодарность от молодых Армян по полной программе за освобождения Армянского народа от Османской Империи,
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5 час.
Алексей Зорин
Русские везде всем мешают жить, но когда их вынуждают уехать , то вся кишлачная нечисть устремляется за ними в Россию, при этом искренне нас ненавидя.
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1 час.
Мария
Все чужеземцы,особенно армяне---оккупанты.Спят и мечтают отобрать территории у России.Выдворять надо всю семейку,да и всех чужеземцев в свои страны.А,то уже ощущаем себя сидящими на "пороховой бочке"
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58 мин.
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