Оскорбивший русских армянин в знак раскаяния спел гимн России. Верим?

НИКОЛА ЧИРКОВ Русский народ не жалея своей жизни вступил войну с Османской Империей за освобождение армян от оккупации турок. Вот теперь в 21 веке русский народ получает свинскую благодарность от молодых Армян по полной программе за освобождения Армянского народа от Османской Империи,

Алексей Зорин Русские везде всем мешают жить, но когда их вынуждают уехать , то вся кишлачная нечисть устремляется за ними в Россию, при этом искренне нас ненавидя.