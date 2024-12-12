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Оскорбивший русских армянин в знак раскаяния спел гимн России. Верим?

Оскорбивший русских армянин в знак раскаяния спел гимн России. Верим?

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Комментарии
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НИКОЛА ЧИРКОВ
Русский  народ  не  жалея  своей   жизни  вступил  войну  с  Османской  Империей  за  освобождение  армян  от  оккупации  турок.  Вот теперь в 21 веке русский  народ получает  свинскую   благодарность от  молодых  Армян  по  полной программе  за  освобождения  Армянского  народа  от  Османской  Империи,
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5 час.
Алексей Зорин
Русские везде всем мешают жить, но когда их вынуждают уехать , то вся кишлачная нечисть устремляется за ними в Россию, при этом искренне нас ненавидя.
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1 час.
Мария
Все чужеземцы,особенно армяне---оккупанты.Спят и мечтают отобрать территории у России.Выдворять надо всю семейку,да и всех чужеземцев в свои страны.А,то уже ощущаем себя сидящими  на &quot;пороховой бочке&quot;
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58 мин.

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