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Кофе пролит, день не задался? Держи порцию мемов

Кофе пролит, день не задался? Держи порцию мемов

Бывают дни, когда всё валится из рук: будильник звонит не вовремя, кофе проливается на чистую рубашку, а начальник требует отчёт, о котором вы слышите впервые.

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